Huvitav teada: miks hakkab jooksu ajal kõhus pistma?

Meditsiiniliselt tuntud kui «harjutusega seotud mööduv kõhuvalu» (ETAP) või pistmine - on tüütu ja ebamugav, ehkki mitte meditsiiniliselt tõsine tervisemure. Kuigi pistmine on tavaline, ei tea keegi kindlalt, mis neid põhjustab, ja millisest kehaosast valu tuleb. Küll aga on konkureerivad teooriad.

Aastakümneid, pärast seda, kui see teooria 1941. aastal esimest korda välja pakuti, uskusid teadlased ja spordiarstid, et pistmise põhjuseks on ebapiisav verevool diafragmas, ribide all asuvas suures lihases, mis tõmbab õhku kopsudesse ja sealt välja. See verepuudus võib põhjustada valulikke krampe või spasme. See idee põhines teoorial, et veri liigub treeningu ajal diafragmast eemale ja koondub jäsemete lihastesse.

Kuid see idee on kaotanud populaarsuse, sest ka diafragma töötab treeningu ajal rohkem, mis omakorda suunab verd sellesse, mitte sealt eemale, ütles Austraalia Föderatsiooni ülikooli treening- ja sporditeaduste vanemlektor Andrew Lavender ajalehele Live Science.

Teine idee on see, et pidev raputamine, mida keha talub selliste tegevuste ajal nagu jooksmine, koormab sidemeid, mis kinnitavad kõhuorganid diafragma külge, ütles Lavender. Ta lisas, et see teooria selgitab, miks jooksjad sageli pistmiste all kannatavad, kuid see ei selgita, miks võib pistmine ujumise, sõudmise või jalgrattasõidu ajal tekkida.