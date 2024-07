Füsioterapeut selgitab, mis on kannakõõluse tendinopaatia ja kuidas sellega hakkama saada

Tendinopaatia tähendab otse tõlgituna kõõluse haigestumist. Kui varasemalt räägiti kõõluse põletikust ehk tendiniidist, siis viimastel aastatel räägitakse tendinopaatiast ehk haigestumisest. Miks siis ei räägita enam tendiniidist, vaid tendinopaatiast? Nagu juba öeldud, siis on tegemist peamiselt ülekoormusvigastusega ja viimase aja uuringud on näidanud, et nimetatud vigastuse korral on põletiku teke minimaalne. Nimelt koosneb kannakõõlus ligikaudu 20 protsenti ulatuses rakulisest ainest ja umbes 80 protsendi ulatuses rakuvaheainest. Rakuvaheaine koosneb omakorda 55-70 protsendi ulatuses veest ja ülejäänud osa peamiselt erinevat tüüpi kollageenist. Füsioterapeudi poole pöördutakse tavaliselt siis, kui tendinopaatia on juba kaugemale arenenud ja tekkinud juba suuremad muutused. Nagu juba öeldud, siis tugevat põletikku ei esine, küll on aga kollageeni kiudude organiseeritus muutunud. Kui terve kõõluse korral on kollageeni kiud ilusti paralleelselt joondunud, siis tendinopaatia korral on see joondumine häiritud ja see muudab kõõluse nö. hapraks ja seetõttu ei talu kõõlus enam tugevat koormust ning hakkab valutama.