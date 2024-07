AVASTUS Aju teeb mikrouinakuid ka ärkvel olles

Esimest korda on teadlased avastanud, et und saab tuvastada närviaktiivsuse mustrite järgi, mis kestavad vaid millisekundi, mis on 1000 korda lühem kui sekund, avades uue võimaluse aju põhiliste lainemustrite uurimiseks. Samuti näitasid nad, et väiksed ajupiirkonnad võivad hetkeks «ärkvele» lülituda, samal ajal kui ülejäänud aju magab, ja vastupidi, vahendab New Atlas.