Arst selgitab: milliseid tervisenäitajaid enne treeningutega alustamist kontrollida?

Teised verenäitajad, mida treenides jälgida

Kaltsium kannab olulist rolli nii tugevate luude, hammaste kui ka lihaste töös. Defitsiidile võivad viidata krooniline väsimus, liigeste, luude ja lihaste valulikkus ning lihaskrambid. Viimaseid sümptomeid võib põhjustada ka magneesiumipuudus või kaltsiumi ja magneesiumi omavahelise suhte häirumine. Dr Raave-Sepp toonitas, et sportimisel kaotab keha soolasid: «Suure pingutuse korral higistame rohkem ja nii kaotame higiga kehast magneesiumioone. Vaeguse vältimiseks on seega vajalik varude teadlik taastamine.»

D-vitamiini vajab keha eelkõige kaltsiumi ja fosfori ainevahetuse tagamiseks kui ka koordinatsiooniks, lihasjõudluseks ja sooritusvõimeks. «See vitamiin annab lihasele suuruse, jõu, reaktsiooniaja, koordinatsiooni ja vastupidavuse,« selgitas arst D-vitamiini mõju treeningvõimekusele ja lihaste toonusele.

Jõudlust treeningul mõjutab arsti sõnul veel ka veresuhkru tase. Kõrge veresuhkru tase võib viidata suhkruhaigusele, madal aga sellele, et toiduga saadud süsivesikute kogus pole võetud kehaliseks koormuseks piisav.

Kui lihastöömarkerid kreatiini kinaas, kreatiniin ja aspartaadi aminotransferaas on normist kõrgemad, on sageli põhjus lihaste ülekoormuses – see on tihti jõusaaliharrastajate probleem. C-reaktiivne valk aitab avastada varjatud lihaspõletikke ja infektsioone ning on vajalik südame-veresoonkonnahaiguste riski hindamiseks. Uurea peegeldab organismi treeningjärgse taastumise efektiivsust ja valkude tarbimist ning võib viidata lihaskonda kahjustanud treeningule.

Vale toitumise ja treeningutega liialdades võib sooritusvõime väheneda

Dr Anneli Raave-Sepp lisas, et immuunsuse ja tervise tugevdamise juures on kõige olulisem korralik uni ja täisväärtuslik toitumine. «Süüa tuleb korralikku, valgu- ja süsivesikuterikast toitu. Treeningutega liialdamine ja vale toitumine ei võimalda kehal füüsilisest koormusest taastuda ning nõnda võib sooritusvõime trenni tehes hoopis väheneda ning vigastusedki on kergemad tulema. Suurema koormusega treenijatel on oluline panna erilist rõhku tugevale immuunsusele,» selgitas arst.

Ta tõi välja, et treeningute kulgedes samu vereanalüüse korrates ja esialgsete tulemustega võrreldes, on võimalik hinnata füüsilise koormuse mõju organismile ja vajadusel korrigeerida nii treeninguid, toitumist kui ka lisaainete, nagu vitamiinid ja mineraalained, tarvitamist. «Ülevaade terviseseisundist aitab seada realistlikke eesmärke: nii ei tee sportija endale liiga ega anna ka enne soovitud tulemusi kergekäeliselt alla. Oluline on treenida teadlikult ja saavutada treening- või võistlusvorm nii, et keha püsib terve ja jätkub motivatsiooni tervisliku elustiiliga jätkata,» ütles dr Raave-Sepp.