Alaseljavalust saab vabaks tänu lihtsale tegevusele

Korduvad alaseljavalu episoodid on väga sagedased ning on teada, et kümnest paranenud inimesest seitsmel tekib aasta jooksul korduv alaseljavalu episood.

Ei ole täpselt teada, miks kõndimine alaseljavalu ennetamiseks nii tõhus on, kuid tõenäoliselt mängivad rolli lülisamba struktuuride vaheldumisi koormamine, tugevdamine ja lõdvestamine ning stressi leevendus, samuti enesetunnet parandavate endorfiinide vabanemine. Muidugi on teada ka, et liikumisel on palju muid positiivseid mõjusid tervisele, näiteks südame-veresoonkonnale, luutihedusele, kehakaalule ja vaimsele tervisele.