Liikumine leevendab depressiooni ja nüüd on selgunud selle põhjus

Depressiooni all kannatavad inimesed võivad kogeda apaatsust, entusiasmi puudumist ja anhedooniat, mis tähendab võimetust tunda rõõmu või naudingut tegevustest, mida nad tavaliselt naudiksid. Need tegurid viivad motivatsiooni vähenemiseni, mis takistab inimesi osalemast töö- ja sotsiaalsetes tegevustes.

On teada, et kehaline aktiivsus, eriti aeroobne treening, võib vähendada või isegi ära hoida depressiivseid sümptomeid, kuid kuidas see täpselt toimib, pole selge. Londoni ülikooli kolledži (UCL) teadlased vaatasid läbi hulga inim- ja loomkatsete uuringuid, mis uurisid depressiooni ja treeningu aluseks olevaid mehhanisme ning pakkusid välja uue hüpoteesi kehalise aktiivsuse antidepressiivse mõju kohta, vahendab New Atlas.

«On veenvalt näidatud, et aeroobse treeningu antidepressiivne mõju on tõestatud randomiseeritud kontrollitud katsetega, kuid selle mehhanism pole hästi mõistetav,» ütles dr Emily Hird, UCL kognitiivse neuroteaduse instituudist, uuringu juht ja peamine autor. «Osaliselt on see tingitud sellest, et see hõlmab tõenäoliselt mitmesuguseid bioloogilisi ja psühholoogilisi protsesse.»