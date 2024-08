Arst annab nõu: mida peaksid tähele panema erinevas vanuses tervisesportlased?

Täiskasvanud kestvussportlasi tabab tihti rauavaegus

Treenivatel täiskasvanutel aitab tervisekontroll enne treeninguid alustades, jätkates neid pärast pikemat pausi, treeningkoormust suurendades või võistlusspordiga tegeledes ennetada ülekoormust ja saavutada seeläbi seatud eesmärke. «Ülekoormus sportimisel ning ebapiisav taastumine võib ka täiskasvanutel kaasa tuua tõsiseid tervisekahjustusi. Harrastusportlastel on sarnaselt tippsportlastega oht, et organismi viimasele piirile viimisel ollakse haigustele vastuvõtlikumad. Kurnavale füüsilisele pingutusele võib järgneda organismi kaitsevõime vähenemine ning seetõttu on näiteks kestvusaladega tegelevatel sportlastel kurnatusega kaasnevate viirusnakkuste vältimine tõsine katsumus,» lausus SYNLABi laboriarst.

Lisaks kaltsiumile ja D-vitamiinile, on oluline kontrollida ka ferritiini ja hemoglobiini taset. «Üha sagedamini on laborisse saabuvate kestvusalade sportlaste vereproovidest näha madalat hemoglobiini ja ferritiini taset ning lihaste ülekoormusele ja ebapiisavale taastumisele viitavaid näitajaid,» kirjeldas dr Raave-Sepp. Mitmete näitajate puhul võib kõrvalekalle normist kulgeda pikemat aega ilma sümptomiteta ehk tervisemure ei anna endast füüsiliste sümptomitega varakult märku.

Eakatel on suurem risk südame-veresoonkonnahaigusteks

Tervisesport on ka eakate jaoks ülioluline, sest see aitab säilitada lihasmassi, parandada liigeste liikuvust ja ainevahetust ning vähendada krooniliste haiguste riski. «Regulaarne kehaline aktiivsus võib eakatel parandada südame-veresoonkonna tervist, tugevdada immuunsüsteemi ning aidata hoida stabiilset kehakaalu. Vanusega suureneb luude hõrenemise risk, mis võib viia luumurdude tekkele, eriti, kui treeningutel esineb kukkumisi või liigselt koormavaid harjutusi,» tõi dr Raave-Sepp välja.

Eakate suurem risk südame-veresoonkonnahaiguste, nagu infarkt ja insult tekkeks, võib intensiivse treeningu korral tõsiste tagajärgedeni viia. «Kuigi need haigused saabuvad justkui ootamatult, on nende taga tegelikult enamasti pikaaegne kujunemislugu ja neid saab tervisekontrolliga oma riske teades ning jälgides ka ennetada. Samuti on eakatel suurenenud diabeedi risk, mida peegeldab kõrgenenud veresuhkru tase,» selgitas SYNLABi laboriarst võimalikke ohukohti.

«Tervisliku ja aktiivse eluviisi säilitamine on oluline igas vanuses, kuid see nõuab ka teadlikku ja tasakaalustatud lähenemist nii treeningutele, toitumisele kui ka taastumisele. Oluline on jälgida organismi signaale ning vajadusel võtta puhkepäevi, et vältida ülekoormusvigastusi ja tagada lihaste piisav taastumine,» toonitas dr Raave-Sepp. Ta pani igas vanuses sportlasele südamele: «Regulaarne tervisekontroll aitab tuvastada võimalikke terviseprobleeme varases staadiumis ja kohandada treeningkava vastavalt individuaalsetele vajadustele, et suurendada tervena elatud aastaid ning sportida tervisemuredeta igas vanuses.»