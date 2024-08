Psühhiaater: igal teisel lapsel, kes vastuvõttu tuleb, on B-vitamiini, D-vitamiini või rauapuudus

Ta nentis, et laborianalüüsidega on leitud, et madal ferritiin ehk rauatagavara tase on täna väga levinud probleem, eriti noorte seas. Ühelt poolt on raud vajalik meie vereloomele ja lihaskonnale, kuid sama oluline on see närvisüsteemi jaoks. Rauapuudusel langeb inimese vaimne võimekus, tekivad tähelepanuhäired, inimene ärritub kergemini ja võib tekkida motivatsioonipuudus.

Samamoodi mõjutavad meie närvisüsteemi B-rühma vitamiinide ja vitamiin D tase. «Madal vitamiin D tase võib kaasa tuua tähelepanu- ning meeleoluhäireid, sealhulgas depressiooni ja kognitiivse võimekuse langust. Samamoodi võivad vitamiinide B12 ja B9 ehk folaadi defitsiidi korral inimestel esineda kognitiivseid häireid, segadustunnet, mälu halvenemist ja dementsust,» rääkis dr Glükmann. Lisaks eelmainitutele mõjutavad meie organismi närvisüsteemi normaalset talitust ka näiteks seleeni, tsingi ja vase tasemed. Oluline on kontrollida kilpnääret stimuleerivat hormooni (TSH) ja veresuhkru taset. Ka põletik organismis võib arstide sõnul olla vaimsete probleemide, nagu väsimus ja tähelepanuhäire põhjuseks, mistõttu on ka põletikunäitajate ja hemogrammi analüüside kontrollimine oluline.

Vaimse tervise ravis on vaja paradigma muutust

Mõlemad arstid tõdevad, et meie eluviis on muutunud ning seda muutust tagasi keerata ei saa. Ent oluline on mõista, milliseid muutuseid on eluviisi muutused – elutempo, toitumine, uued viirushaigused jms – kaasa toonud meie organismile. «Evolutsiooniliselt on meie organism harjunud keskenduma ellujäämiseks olulisele ehk kui inimene jääb haigeks, suunab organism kogu jõu haigusega võitlemisele ning see toob kaasa energiakulu vähendamise teistes protsessides. Seega on meeleolu alanemine osa meie loomulikust kaitsemehhanismist, et organism saaks võidelda põletikuga või taastada energiavarusid, mille osas on tekkinud defitsiit. Kui vaimse tervise häire põhjustajaks on mõne vitamiini või mikroelemendi defitsiit, siis seda ei ravi välja ei rahustid ega antidepressandid kui defitsiit jääb püsima,» selgitas dr Järvelaid, miks on vaja ka psühhiaatrilises ravis hinnata vaimse tervise vaates olulisi kehalisi tervisenäitajaid.

Dr Järvelaid ei ütle, et vaimse tervise probleemide lahendus peitubki toidulisandites. «Kindlasti on vaja hinnata iga haigusjuhtu individuaalselt ning lisaks tervisenäitajatele on ülioluline diagnoosi panemisel hinnata nii kliinilist pilti kui toimetulekuvõimet, vajadusel läbi viia psühholoogilised uuringud enne kui määrata ravimid. Ka rahvusvahelised uuringud on näidanud, et kui medikamentoosset ravi toetada organismile defitsiidis olevate vitamiinidega, paraneb ka ravi tõhusus. Oluline on, et vaataksime organismi kui tervikut ning tegeleksime kogu organismi vajaduste toetamisega, mitte vaid tagajärgedega, otsimata põhjust.»