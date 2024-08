15 MINUTIT Vähiriski aitab vähendada lihtne argine väljakutse

Austraalia, Uus-Meremaa ja Ühendkuningriigi ettevõtetes läbi viidud uuringus osales 11 575 inimest. Uuringust selgus, et mänguline terviseprogramm «15-minuti väljakutse» suurendas oluliselt osalejate füüsilist aktiivsust – 95 protsenti osalejatest täitis või ületas kehalise aktiivsuse soovitused.

Osalejate keskmine igapäevane kehaline aktiivsus suurenes 12 minuti võrra, olles argiselt keskeltläbi 45 minutit. Ehkki programmi raames on vaja liikuda vaid 15 minutit, ületavad kaasatud inimesed tavaliselt seda aega.

Programmi edu üheks põhjuseks peetakse mängulist lähenemist ja sotsiaalset aspekti, mis motiveerib inimesi koostööd tegema ja lõbutsedes oma tervist parandama. Uuringu autorid rõhutavad, et kehaliselt aktiivsed töötajad on õnnelikumad, tervemad ja produktiivsemad, mistõttu peaksid sellised algatused olema iga tööandja prioriteet.