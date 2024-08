Öine mälu turgutamine võib leevendada ränka terviseprobleemi

Amsterdami ülikooli meditsiinikeskuse ja Amsterdami ülikooli teadlaste meeskond arvab, et see unetehnika – tuntud kui sihipärane mälu aktiveerimine – võib tulevikus olla kasulik täiendus tavapärastele PTSH ravimeetoditele, vahendab Science Alert.

Hein van Marle, psühhiaater ja neuroteadlane Amsterdami Ülikooli meditsiinikeskusest nentis, et see on esimakordne tõendus sellele, et päevast ravi võib une ajal täiustada.