Hommikusöögi söömine võib pakkuda ootamatu tervisehüve

Uuringus küsiti osalejatelt, kui sageli nad nii koolipäevadel kui ka nädalavahetustel tavaliselt hommikusööki söövad. Samuti paluti neil hinnata oma elukvaliteeti skaalal 0-10. Tulemused näitasid, et need, kes sõid igapäevaselt hommikusööki, tundsid suuremat rahulolu (keskmine hinne 6,3-6,6), võrreldes nendega, kes hommikusööki kunagi ei söönud (keskmine hinne 5,5-5,8).

Uuringu tulemused kattuvad Austraalias läbi viidud uuringuga, kus leiti, et hommikusöögi vahelejätmine on seotud madalama eluga rahuloluga. Kuigi ei ole täiesti selge, kas hommikusöögi vahelejätmine põhjustab madalamat rahulolu või on põhjus pigem teistes negatiivsetes tegurites, mille tõttu ei sööda ka hommikust, on selge, et hommikusöögi söömine on seotud mitmete vaimset ja füüsilist tervist toetavate eelistega.