PEAASI.EE EKSPERT VASTAB Millised igapäevased asjad ja olukorrad ohustavad vaimset tervist?

Igapäevaelus on palju asju, mis meie vaimset tervist mõjutab. Kas uhhuundus või negatiivsed uudised võivad mõjutada vaimset tervist? Miks toimub koolikiusamine? Kui inimesel on vitamiinide ja mineraalide defitsiit, kas see ohustab vaimset tervist? Sellest kõigest ja veel palju muustki räägib Peaasi.ee tegevjuht ja kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.