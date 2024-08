Need haigused võivad hakata kimbutama, kui olete nädalavahetustel laisk

Kuigi liikumine aitab vähendada krooniliste haiguste riski, nagu südamehaigused ja dementsus, võib tunduda keeruline leida selleks aega nädala sees. Kuid uus uuring näitab, et «nädalavahetuse sõdalased» – inimesed, kes teevad suurema osa oma trennist nädalavahetustel – võivad saada sellest samasuguseid hüvesid vaimse ja füüsilise tervise hoidmiseks nagu need, kes treenivad järjepidevalt kogu nädala jooksul.

Uuringus analüüsiti rohkem kui 75 000 inimese andmeid. Osalejad kandsid aktiivsusmonitore, ning jagati kolme gruppi: mitteaktiivsed, regulaarselt aktiivsed ja nädalavahetuse sõdalased. Tulemused näitasid, et võrreldes mitteaktiivsete inimestega oli nädalavahetusel treenivatel inimestel oluliselt väiksem risk dementsuse, insuldi, Parkinsoni tõve, depressiooni ja ärevuse tekkeks. Need tervisealased eelised olid sarnased nende inimeste omadega, kes olid aktiivsed kogu nädala jooksul.

Uuringus leiti, et tervisealaseid eeliseid annab isegi see, kui mõõdukas või intensiivne füüsiline aktiivsus toimub vaid ühel päeval nädalas. Seega, sõltumata sellest, kuidas ja millal aktiivne ollakse, on oluline tervise nimel liikuda.