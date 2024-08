Lasnamäe linnaosa valitsus kutsub tasuta kepikõnnitreeningutele

«Mul on rõõm teada anda, et peale lühikest suvepuhkust alustame taas Lasnamäel kepikõnnitreeninguid. Kepikõnd on oluliselt efektiivsem kui tavaline kõndimine, kuna viimase juures töötab vaid keha alumine osa. Tehes kepikõndi töötab aga terve keha, mis mõjub väga positiivselt tervisele. Kutsun kõik Lasnamäe elanikke osa võtma kepikõnnitreeningutest kogenud treeneri juhendamisel,» ütles Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja linnaosa vanema ülesannetes Kirill Klaus.