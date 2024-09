Lühiajalisel paastumisel on omad plussid, aga on ka see tugev miinus

Paastumine on populaarne tegevus, mida tuhanded inimesed kasutavad kehakaalu kontrollimiseks, et seedetrakt saaks puhata. Üks hiljutine uuring näitas, et 24-tunnine paastumine kaks korda nädalas suurendas kehas looduslike tapjarakkude võimet võidelda vähiga . Teine selle aasta uuring näitas, et sama söömismuster pakkus kaitset ka maksapõletiku vastu.

Ameerika Ühendriikides asuva MIT David H. Kochi interdistsiplinaarse vähiteaduse instituudi bioloogiaprofessor Dr. Ömer H. Yilmaz on aastaid uurinud paastumise mõju närilistele. 2018. aastal avastas tema uurimisgrupp, et 24-tunnised paastumised soodustavad soole tüvirakkude taastumist – protsessi, mis vananedes kipub vähenema.

«Me arvame, et paastumine ja uuesti sööma hakkamine kujutavad endast kahte erinevat olekut,» selgitab uuringu kaasautor ja MIT-i järeldoktor Shinya Imada. «Paastuseisund võimaldab rakkudel kasutada lipiide ja rasvhappeid energiaallikana, et nad suudaksid ellu jääda, kui toitaineid on vähe. Seejärel aga kutsub just uuesti sööma hakkamine esile taastumisprotsessi. Kui toitained muutuvad taas kättesaadavaks, aktiveeruvad need tüvirakud ja eellasrakud käivitavad programmid, mis võimaldavad neil kasvatada rakulist massi ja taastada soolestiku sisepinda.»