Koolipõlves kujunevad kogu eluks ka söömisharjumused

Segane määrus

Paljudesse hangetesse on juba sisse kirjutatud piirangud suhkrute lisamisele, mis tähendab omakorda, et nõutud 55 protsendi energia kättesaamiseks peab menüüs olema väga suures koguses teraviljatooteid, puu- ja köögivilju. Köögiviljade, marjade ja puuviljade söömise suurenemine on igati tervitatav, kahjuks on need kogused kohati sellised, et lapsed lihtsalt ei jaksa neid ära süüa. See omakorda tähendab, et ülejääk läheb kas prügisse või selle ennetamiseks laste lauale neid sellises koguses tegelikult ei jõua, ehk see, mis paberil ja toidulaual, ei ühti. Samuti on kehtiva määruse puhul läbi aastate olnud vaidluskohaks, kas lisades toodud mikrotoitainete kogused on või ei ole kohustuslikud.