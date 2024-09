Lihtne abinõu aitab tableti või süstita saledaks saada

Xu ja tema meeskond said kinnitust, et taimne toit on hea valik inimestele, kes soovivad kontrollida oma kehakaalu ja parandada toitumise kvaliteeti ainevahetushaiguste ennetamise ja leevendamise eesmärgil, vahendab Science Alert.

Taimse toiduga on paljudes uuringutes seostunud madalam kolesteroolitase, parem südame, aju ja soolestiku tervis, samuti tugevam immuunsüsteem ning pikem eluiga.

Ehkki uue uuringu tulemused ei tähenda seda, et peaks loobuma loomsest valgust, viitavad need sellele, et liha tarbimise vähendamine võib avaldada tervisele positiivset mõju.

Xu ja tema meeskond analüüsisid 24 varasemat uuringut, kus oli uuritud taimse toidu ja kehakaalu languse seost. Tasub märkida, et järjepidevalt ohtralt taimset toitu süües suureneb aja jooksul sellest tulenev positiivne mõju. Eriti tõhusaks osutus toorete köögiviljade tarbimine, mis oli seotud väiksema rasvumise ja südameprobleemide riskiga.

Siiski on oluline märkida, et ainult taimne toit võib põhjustada toitainete puudust, kui menüüd ei planeerita korralikult. Näiteks B12-vitamiini on lihtsam saada loomsetest toodetest, nendeks võivad ka olla näiteks munad ja kala. Selle madal tase võib põhjustada terviseprobleeme. Seetõttu rõhutavad teadlased, et oluline on pigem suurendada köögiviljade osakaalu oma toidus kui püüelda range veganluse poole.

Uuring avaldati ajakirjas Frontiers of Nutrition.