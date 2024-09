Need on liigsöömishäire sümptomid

Liigsöömishäire korral tarbitakse väga suures koguses toitu lühikese aja jooksul, kuni kõht on ebamugavalt täis ning enesetunne halb. Toitu kasutatakse negatiivsete emotsioonide blokeerimiseks ning enese tuimestamiseks. Söögist lohutuse otsimine või selle abil hingelise tühjuse täitmine aitab neil hakkama saada igapäevase stressi ja pingega. Kontrollimatu söömine tekitab küll ajutise vabanemise tunde, kuid õige pea asendub see süü ja häbiga. Selle häire all kannatajad võivad olla keskmisest suurema kehakaaluga ning neil on keeruline kaalu alandada ja säilitada. Kuigi liigsöömishäire sümptomid on sarnased buliimia ja kompulsiivse ülesöömise tunnustega, ei esine liigsöömishäire korral toidu väljutamist või hilisemat liigse tarbimise kompenseerimist ning häire ilmsiks tulemine võtab selle häire puhul kauem aega.