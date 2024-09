Nõmmel algavad tasuta jooksutreeningud

Rabajooksuks vormi rihtimiseks alustatakse juba 11. septembril tasuta treeningutega. Viiel kolmapäeval algusega kell 18.30 toimub jooksutreening Kristiina Lauri (Nike Run Club) juhendamisel. Suvel Nõmme Maja platsil toimunud üldfüüsilised treeningud olid nõmmekate seas väga populaarsed ja igal kolmapäeval käis kohal 30-40 inimest. Jooksutreeningule tuleb ette registreerida.

Juubelijooksul läheme püüdma osalusrekordit. Esimesel rabajooksul 50 aastat tagasi oli 71 osalejat. Sealt alates on üritus kasvanud ja viimastel aastatel on osalejate arv jäänud 1500 kanti. Rekordilised 2379 osalejat oli viis aastat tagasi 91. rabajooksul. 13. oktoobril on plaanis see rekord ületada.

«Rabajooksu populaarsus annab kindlustunde, et see on kogukonnas oodatud ja hinnatatud. Üks nendest traditsioonidest, mida kantakse peres edasi ületades põlvkondade vahelisi piire,» sõnas Nõmme linnaosavanem Karmo Kuri. «Omaette väärtus on, et tegemist ühega viimastest tasuta jooksudest, millel liigset kommertslikku mekki juures pole. Seda joont proovime hoida,» lubas Kuri.

Osavõtt on lihtsamast lihtsam ja osalemise saab otsustada sõna otseses mõttes viimasel minutil: osavõtutasu pole, registreerimine on kohapeal ja distants pisut üle kuue kilomeetri on kõigile jõukohane.