Liikumisõpetaja: liikuma kutsuva gümnaasiumi idee on innustada õpilasi olema julge liikuja

Muutused hoiakutes

«Jaa, muutumise märke on näha,» rõõmustab Jürisson. «Ei olegi vahet, mis kooliastmes õppiva noorega on tegu. Näiteks meie gümnasistid jõudsid mõni aeg tagasi lahenduseni, et aastaaegadel, mil vihma või lörtsi tõttu liikumispausiks õue minna pole võimalik, sobib neile ka õppehoone korruste vahel jalutamine, mille ringi nad ise välja töötasid,» toob Jürisson näite. Ta lisab, et tore on ka see, et vähegi sobiva ilmaga veedetakse vabad minutid õues palli mängides, kettagolfi kettaid loopides. «Märkimist väärib, et ka üks lauatennise laud on praeguseks katki mängitud ning asendatud uuega,« toob Jürisson välja vaid mõned näited õpilaste aktiivsusest.

Ka on märganud liikumisõpetaja, et lastes on suurenenud valmisolek tunni kestel teha õpetajatele ettepanek ennast liigutada. «Selle taga võib olla piloot, aga ka võib-olla lihtsalt see teadlikkus, et see on mulle hea, ma vajan seda edukaks tunnitööks ning enesekindlus seda pausi ka paluda,» mõtiskleb Jürisson. Täiesti teadlikult tegeleb liikumise tähtsustamisega ka kooli õpilasesindus. «Nad korraldavad näiteks igal kevadel algusest lõpuni ja päris ise rannamängud, kus sportliku mõõduvõtu kõrval on rõhk just üheskoos kaaslastega aktiivsel ja rõõmsal tegutsemisel,» lisab Jürisson.

«Eks see, kui füüsiliselt aktiivne on õpilane iga päev, on näha ka koolis,» märgib Jürisson. Ta toob näiteks, et kolmanda aasta tüdrukud tegelevad kolm ja pool kuud oma aktiivsuspäeviku põhjal enesearendamisega. Sealt on juba näha, milline on igaühe huvi liikumise vastu ja mida ta ka harrastab. Ka on liikumisõpetuse raames kaks korda kooliastme jooksul koolivälise liikumisürituse arvestus, kus õpilane kas osaleb või aitab korraldada mingit laadi spordisündmust. Kevadel toimub peegeldus, mida nad tegid, mida sellest tegevusest õppisid ja kogesid. Jürisson elavneb ja lisab, et see on alati hästi positiivne sündmus, mis näitab tegelikult ka seda rõõmu ning uue kogemist, mida sündmuse korraldamine või sellel osalemine õpilasele andis. Veel toimub liikumisõpetuse aine osana talispordinädalal osalemine ning matkamise arvestustöö.