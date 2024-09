Seljavalu vastu aitab üllatav vahend

Tavaliselt kasutatakse platseebot kliinilistes uuringutes kontrolltingimusena – patsiendile antakse raviaineta ravi, näiteks tabletid, aga selle saajad ei tea, et just nendele seda manustatakse.

Colorado ülikooli kõnealuses uuringus püüdsid teadlased välja selgitada, kuidas ausalt välja kirjutatud platseebo, sel juhul soolalahuse süstimine mõjub kroonilise seljavalu leevendamisele. Ausalt välja kirjutatud platseebo tähendab, et inimesed on teadlikud, mida neile antakse.

Patsiendid said ühe soolalahuse süsti selga ning neile öeldi, et tegemist on platseeboga, ja lisati, et see võib võimsalt ja automaatselt käivitada keha loomulikud tervenemisprotsessid.