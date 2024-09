Unepuudusel on need laastavad tagajärjed

Uni on meie igapäevaelu oluline osa, mis aitab kehal taastuda ja parandada kahjustusi. Une esimesed kolm staadiumit võimaldavad südamelööke ja vererõhku vähendada, samas kui viimane staadium – kiirete silmaliigutuste (REM) faas – on oluline kognitiivsete funktsioonide, nagu loovus, õppimine ja mälu jaoks. Alkoholi või kofeiini tarbimine õhtul võib neid staadiumeid häirida.

Kuigi mõnel inimesel võib ühest korralikust unest piisata taastumiseks, võib teistel taastumine võtta päevi või isegi nädalaid. Uuringud on näidanud, et isegi lühiajaline unepuudus võib põhjustada ainevahetuses muutusi, mis soodustavad kaalutõusu ja insuliinitundlikkuse langust.

Öövahetuses töötavad inimesed võivad olla pidevas unepuuduses, mis suurendab varajase surma riski. Uuringud on näidanud, et nii liiga vähene kui ka liiga pikk uneaeg on seotud suurenenud surmariskiga.