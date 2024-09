Kas magusad hommikusöögihelbed on koolilapse ajule energia tagamiseks hädavajalikud?

Hommikusöök. Pilt on illustratiivne.

On tõsi, et suhkur, täpsemalt glükoos, on aju energiaallikas, kuid aju saab kogu vajaliku glükoosi kätte toidus loomulikul kujul sisalduvatest imenduvatest süsivesikutest, kirjutab Tervise Arengu Instituut oma Facebooki lehel.