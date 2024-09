Mis juhtub vaimse tervisega, kui loobuda üheks kuuks alkoholist?

Alkohol ja uni

Alkohol on kehv unerohi. Jah, peale alkoholi tarvitamist võib kiiremini «ära vajuda», aga sellel on hind. Une kvaliteet kukub. REM uni, mis on aju heaks toimimiseks hädavajalik, väheneb. Ajakirjas Translational Psychiatry 2024. aastal ilmunud uuringus, kus uuriti ajuvõrgustike omavahelist koostööd, leiti, et REM une puudus kahjustab igapäevaseks toimimiseks vajalike närvivõrgustike koostööd. Lisaks REM puudusele teeb alkohol une katkendlikuks, eriti öö teises pooles. Õhtul alkoholi tarvitanud inimene on sageli hommikul väsinud, uimane. Mõju on nähtav ka siis, kui joodud alkoholi kogus mahub madala riski piiresse.