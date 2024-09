3 tegevust, mida ei oskaks seljavaluga seostada, kuid mis seda tekitavad

Duke'i ülikooli meditsiinikooli ortopeedilise kirurgia osakonna professor Adam Goode selgitas, et ta kipub nägema rohkem inimesi, kellel alaseljavalu algab järsult varakevadel, kui ilmad on ilusamad, ja algavad sellised tegevused, nagu õuetööd, kevadkoristus või sport. Õnneks nõustuvad eksperdid, et sellistest tegevustest tulenev valu kipub kiiresti mööduma.

Millised on aga need ebatavalised põhjused, mis võivad seljavalu põhjustada?

1. Liikumise, treeningu või venitamise puudumine

Kuigi puhkus on paranemise juures oluline aspekt, võib valutav selg viidata vajadusele lisada oma nädalasse täiendavat füüsilist tegevust. Kuigi tugeva seljavalu korral võib tahta liikumist piirata, on liikumine enamikul juhtudel kasulik.

Samas tasub tähelepanu pöörata intensiivsusele. Liikumise kaasamine on teie selja tervena hoidmiseks ülioluline, kuid uue, liiga suure intensiivsusega treeningrutiini alustamine võib avaldada negatiivset mõju.

«Treeningust tulenev valu või vigastus on seotud sageli liiga suure koormusega ja liiga äkilise trenni tegemisega,» ütles Goode. «Uue treeningprogrammi alustamisel võib sümptomite mõningane suurenemine olla normaalne. Vigastusohu vähendamiseks on oluline harjutuste tüüpide ja edenemise asjakohane juhendamine.»

2. Teie magamisasend

Kui märkate, et ärkate pärast öist puhkust valuliku seljaga, võib süüdi olla teie voodi või madrats. Vaatamata levinud arvamusele, ei ole olemas parimat või «üks kõigile» magamisasendit. Kui probleem on jätkuv, on see märk, et peaksite midagi enda voodi või öörutiini juures muutma.

Kui teil hakkab alaseljavalu tekkima, võib arst soovitada proovida uusi uneharjumusi, sealhulgas magamisasendi muutmist, padja asetuse nihutamist või isegi öist venitusrutiini.

3. Suitsetamine

Vältige suitsetamist, kuna see on teadaolevalt seljavalu ja diski nõrgenemise põhjus. Tegelikult on uuringud valdavalt leidnud, et sigarettide suitsetamine mitte ainult ei suurenda vananedes osteoporoosi riski, vaid kahjustab ka seljalihaste ja liigeste artereid. Nikotiin on ka vasokonstriktor, mis tähendab, et see põhjustab veresoonte ahenemist, mis omakorda vähendab toitainete ja hapniku hulka, mida selgroog saab.