PARIM HOMMIKUSÖÖK Mitu muna tohib päevas süüa ja mis aeglustab veresuhkru tõusu?

Neil, kel pole hommikul kõht tühi, on ilmselt õhtuti tugevad ja suured söögikorrad ning viimane toidukord süüakse hilja. Seega on loogiline, et hommikuks ei olegi kõht veel tühi. «Jälgida võiks seda, et vähemalt kolm tundi enne magamaminekut ei söödaks suurt einet. Hea tava on ka see, et viimase söögikorra ja hommikusöögi vahele jääb 12 tundi,» soovitab Vallimäe.

««Mul on liiga kiire, et hommikusööki süüa» – seda lauset kuulen oma töös väga tihti. Tihti selgub, et aega süüa oleks, aga aega sööki valmistada ei ole. Annan kaks soovitust: tuleb varem ärgata või valmistada hommikusöök juba eelneval õhtul,» ütleb ta. «Näiteks üleööpuder, mille saab õhtul valmis teha, või täisteramüsli Kreeka jogurtiga, mille kokkusegamisele kulub väga vähe aega. Vaja on veidike planeerimist, ning siin saab aidata ka toitumisspetsialist.»

Kaootiline söömine aeglustab ainevahetust

Vallimäe rõhutab, et tervisliku toitumise üks olulisemaid aspekte on regulaarne toitumisrežiim, seepärast soovitab ta hommikusööke ajanappuse tõttu mitte vahele jätta. «Eriti naistel, kelle hormonaalsele tervisele on just hommikusöögid väga olulised. Kaootiline söömine ning toidukordade vahele jätmine aeglustab ainevahetust. Neile, kes soovivad langetada kehakaalu, on regulaarne söömine äärmiselt oluline,» ütleb ta.

Kas kaalulangetaja tohib süüa hommikuks ka näiteks putru? «Puder on süsivesik ning süsivesikut tuleb alati tasakaalustada rasva või valguga. Seega soovitan lisada täisterapudrule pähkleid või seemneid, marju või köögivilju ning miks mitte muna või kodujuustu. Täisväärtusliku toitumise ja ka kaalulangetamise puhul kehtib ikka ütlus «Sööma ei pea mitte vähem, vaid paremini!»,» rõhutab Vallimäe.

Artikkel ilmus algselt Confido septembri uudiskirjas.