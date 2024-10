Mida peaks sööma hommikusöögiks kui soovite kaalust alla võtta? See sõltub teie soost

Teadlased on avastanud, et pärast tundidepikkust paastumist reageerivad mehed toidukordadele paremini, kui nende toidus on rohkem süsivesikuid, samas kui naised töötlevad tõhusamalt rasvu.

Waterloo ülikooli teadlased uurisid matemaatilisi mudeleid kasutades, kuidas meeste ja naiste ainevahetus reageerib hommikusöögile. Ajakirjas Computers in Biology and Medicine avaldatud tulemused näitavad, et mehed töötlevad tavaliselt tõhusamalt süsivesikuid sisaldavaid toite, nagu kaer ja teraviljad, samal ajal kui naised lagundavad paremini rohkem lipiide või rasvu sisaldavat toitu samadel tingimustel pärast paastumist.

«Kuna naistel on keskmiselt rohkem keharasva kui meestel, siis võiks arvata, et nad põletavad energia saamiseks vähem rasva, aga seda ei juhtu. Mudeli tulemused näitavad, et naised säilitavad kohe pärast sööki rohkem rasva, kuid põletavad ka rohkem rasva paastu ajal,» ütles uuringut juhtinud Anita Layton.

«Kui vaatate kahte taldrikut erinevat tüüpi toiduga, millel mõlemal on sama kalorikogus, kuid valite toidu, mida teie keha suudab tõhusamalt metaboliseerida, on tõenäolisem, et kaotate kaalu,» ütles Layton.

Teadlased märkisid ka, et sooga seotud metaboolsed erinevused on lühiajalise paastu ajal rohkem väljendunud, kirjutab Medical Daily.

«Elustiil on meie üldise tervise suur mõjutaja. Me elame kiiret elu, mistõttu on oluline mõista, kuidas näiliselt mõttetud otsused, näiteks mida hommikusöögiks süüa, võivad mõjutada meie tervist ja energiataset,» ütles uuringu juhtiv autor Stéphanie Abo.

Teadlased kavatsevad laiendada oma uuringuid, et luua üksikasjalikumad mudelid, et näha, kuidas sellised tegurid nagu vanus, kaal ja menstruaaltsükli etapid mõjutavad keha energiakasutust.