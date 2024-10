Uni on oluline veel ühel väga olulisel põhjusel

Miks on uni nii oluline? Enamik uuringuid näitab, et uni on tähtis pikaajaliste mälestuste kujunemisel ja säilitamisel. Tundub, et teatud unefaasides töödeldakse eri ajupiirkondades eri tüüpi mälestusi, eriti sellistes faasides nagu REM-uni, mille tunnus on kiire silmade liikumine ja sügav uni. Viimane on unefaas, kus elektroentsefalograafia aktiivsust iseloomustavad aeglased deltalained. Lisaks on unel veel üks funktsioon: see annab ajule võimaluse end puhastada. Yale’i teadlased kasutavad mitut lähenemisviisi, et mõista, kuidas uni meie mälestusi kujundab, kirjutab Yale’i meditsiinikool.