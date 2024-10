10 magneesiumi tüüpi – millist peaks tegelikult tarvitama?

5. Magneesiummalaat

Magneesiummalaat sisaldab õunhapet, mis esineb looduslikult toitudes nagu puuviljad ja vein. Uuringud näitavad, et see imendub hästi ja võib olla leebema lahtistava toimega kui teised vormid. Seda soovitatakse mõnikord fibromüalgia ja kroonilise väsimuse sündroomi ravis, kuigi see vajab täiendavat uurimist.

6. Magneesiumtauraat

Magneesiumtauraat sisaldab aminohapet tauriini, mis aitab kaasa veresuhkru ja vererõhu reguleerimisele. Loomkatsetes on leitud, et magneesiumtauraat võib aidata vähendada vererõhku, kuid rohkemad inimkatsed on vajalikud.

7. Magneesium-L-treonaat

Magneesium-L-treonaat on vorm, mis imendub hästi ja võib olla efektiivne magneesiumi taseme tõstmiseks ajurakkudes. Seda kasutatakse sageli võimalike ajule kasulike omaduste tõttu, näiteks mälu parandamiseks ja depressiooni raviks, kuigi ka siin on vaja rohkem teaduslikku kinnitust.

8. Magneesiumsulfaat

Magneesiumsulfaat, tuntud ka kui Epsomi sool, on magneesiumi, väävli ja hapniku ühend. Seda kasutatakse sageli vannivees lihasvalu ja stressi leevendamiseks. Kuigi on väidetud, et see aitab lõõgastuda, on vähe tõendeid selle kohta, et magneesium läbi naha imendub.

9. Magneesiumglütsinaat

Magneesiumglütsinaat koosneb magneesiumist ja aminohappest glütsiinist. Uuringud viitavad, et glütsiin võib aidata und parandada ja põletikulisi seisundeid leevendada. Magneesiumglütsinaat on kergesti omastatav ja omab rahustavat toimet, mistõttu seda kasutatakse sageli ärevuse, depressiooni ja unetuse raviks.

10. Magneesiumorotaat

Magneesiumorotaat sisaldab oroothapet, mis aitab kehal toota geneetilist materjali. Varased uuringud viitavad, et see võib soodustada südame tervist, kuna toetab energia tootmist südame- ja veresoonkonna kudedes. Kuid see on kallim kui teised magneesiumilisandid ja selle eelised ei pruugi olla iga inimese jaoks kulusid väärt.

Kes peaksid võtma magneesiumilisandit?

Kui sul pole magneesiumipuudust, ei pruugi lisandi võtmine erilist kasu tuua. Siiski, kui sul on puudus, on parim esmalt püüda saada magneesiumi tervislikust toidust, näiteks kaunviljadest, lehtköögiviljadest, pähklitest ja täisteratoodetest. Kuid kui toitumine ei kata vajadusi, võib kaaluda toidulisandeid, eriti vanemas eas või kui on diabeet või seedehäired.

Magneesium mängib olulist rolli tervise säilitamisel ja selle madal tase võib põhjustada mitmeid terviseprobleeme. Lisandite võtmine võib olla kasulik, kui toitumine ei taga piisavalt kõrget magneesiumitaset, kuid enne toidulisandi kasutamist on soovitatav konsulteerida arstiga.