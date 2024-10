See on magamiseks kõige sobivam toatemperatuur

Teaduslikult on tõestatud, et kehatemperatuur reguleerub ööpäeva rütmis. Kehatemperatuur hakkab langema enne magamaminekut ning väheneb veel ka une ajal. Kui magamistoa temperatuur on liiga kõrge või madal, võib see häirida kehatemperatuuri langust ja und segada. 2012. aasta uuringus leiti, et toatemperatuur on üks olulisemaid tegureid hea une saavutamisel.