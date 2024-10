Selle puudus võib väikelastel suurendada autismispektri häire tekkeriski

Kuigi unekaotuse mõju täiskasvanute tervisele ja heaolule on laialdaselt uuritud, on vähe teada, kuidas unekaotus mõjutab väikesi lapsi. Ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud uuringus uurisid teadlased, kuidas unekaotus varajases eas mõjutab aju arengu põhiosi ja avastasid, et see võib suurendada autismispektri häire tekkeriski.

Varasemad uuringud on näidanud, et unehäired võivad viidata närvisüsteemi arenguhäiretele ja unehäireid täheldati paljudel ASDga inimestel. Siiski ei olnud teada, et unehäired võivad ASD riski suurendada, kirjutab Medical Daily.

«Arenguaegse unekaotuse ainulaadsed mõjud on suures osas uurimata. Meie andmed näitavad, et imikud ja lapsed on unehäirete negatiivsete mõjude suhtes haavatavamad. Samuti avastasime, et unekaotus sellel olulisel perioodil võib negatiivselt mõjutada geneetilist riski autismispektri häire tekkeks,» ütles uurija Graham Diering pressiteates.

Hiiremudelite abil uurisid teadlased, kas unehäired varases elueas võivad mõjutada nende käitumist autismispektri häire aluseks olevate geneetiliste riskidega. Seejärel avastasid nad, et unehäired hiire kolmandal elunädalal, mis võrdub inimeste vanusega 1–2, põhjustas pikaajalisi muutusi sotsiaalses käitumises isastel hiirtel, kellel oli geneetiline eelsoodumus ASDle.

Teadlased märkisid ka, et kui täiskasvanud hiired kaotasid und, kompenseerisid nad selle hiljem «une tagasilöögi» näol, kuid nooremad hiired ei suutnud täielikult taastuda. Seetõttu usuvad teadlased, et nooremad hiired võivad olla vastuvõtlikumad unepuuduse kahjulikele mõjudele, sealhulgas halvenenud jõudlusele mälu ülesandes.

Molekulaaranalüüsi kasutades leidsid teadlased ka, et võrreldes täiskasvanutega on noorte hiirte unepuudusel tugev mõju sünapsi moodustumisele, mis on aju arengu põhiaspekt.

«Areng ei ole midagi, mida saab tagasi minna ja uuesti teha. Uni on oluline kogu eluks ja eriti arengu ajal. Praeguste teadmiste mõistmine paneb rohkem rõhku uneprobleemide mõistmisele ASD puhul ja võib viia olulise terapeutilise teeni ASDd ravis,» ütles Diering.