Kuidas kiirendada haigusejärgset taastumisprotsessi?

Kui sümptomid püsivad peale paranemist üle kahe nädala, siis tuleks sellest rääkida oma perearstiga. Üheks probleemiks on see, et pikkaajaline kehv enesetunne on kurnav nii kehale kui vaimule, isegi kui see tervisele pikemas perspektiivis ohtlik ei ole. Teiseks eksisteerib ka tõsine oht, et lisaks ebamugavatele sümptomitele on haigus organismi, näiteks mingit kindlat elundit, kahjustanud. Sageli kipub selleks peale grippi või koroonaviirust olema südame-veresoonkond või kopsud. Sellisel juhul on kindlasti vaja arstlikku järelvalvet ja õiget ravi.