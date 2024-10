Kaalulangetusravimid kuivatavad kokku ka need olulised kehaosad

Lihased, mis kinnituvad luudele, täidavad kahte põhifunktsiooni. Esiteks annavad need kehale struktuuri ja toetavad liikumist, tasakaalu ja rühti ning tugevust. Teiseks on neil ainevahetuslik roll: need on aminohapete reservuaar, mis on oluline keha stressireaktsioonides, traumast taastumisel ja infektsioonidega võitlemisel. Lihased reguleerivad ka veresuhkru taset ning toodavad ja talletavad glutamiini, mis toetab immuunsüsteemi, vahendab Penningtoni biomeditsiiniuuringute keskus.

Kaalulanguse ajal kaotab keha alati osa lihasmassist, kuid kiire kaalulangus viib suurema lihaskaoni kui aeglasem kaalulangus. Kuna GLP-1 retseptori agonistid, nagu semaglutiid ja liraglutiid, soodustavad kiiret kaalulangust, on teadlased mures, et see võib kahjustada skeletilihaste tervist.

Penningtoni biomeditsiiniuuringute keskuse teadlased koostöös Alberta ja McMasteri ülikooliga uurisid GLP-1 retseptori agonistide mõju lihasmassi vähenemisele. Uuringud näitavad, et selliste ravimitega kaotatud kaalust moodustab 25–39 protsenti lihasmassi kadu. Võrdluseks, tavaline kaloraaži piiramine põhjustab rasvavaba massi kadu 10–30 protsendi ulatuses. Teadlased rõhutavad, et lihasmassi oluline vähenemine võib olla seotud kaalulanguse suurusega, mitte otseselt ravimite toimega, kuigi seda hüpoteesi tuleb veel testida.

Lihasmassi kiire kaotus võib kaasa tuua terviseprobleeme, sest väike lihasmass on seotud nõrgenenud immuunsuse, suurema infektsiooniriski, kehvema haavade paranemise ja lühema elueaga. Samas varasemad uuringud näitavad, et lihasjõud ei pruugi alati lihasmassi kaoga väheneda.

Teadlased soovitavad kaalulangetamise ravi lähenemist, mis ühendab GLP-1 agonistide kasutamist koos liikumise ja toitumisega, et säilitada lihasmass. Dr Steven Heymsfield rõhutab, et tuleb arvestada ka sellega, et inimesed tarbivad sageli vähem toitaineid ja valke, mis on vajalikud lihasmassi säilitamiseks, mistõttu tuleks tähelepanu pöörata piisavale valgukogusele ja füüsilisele aktiivsusele.

Kommentaar avaldati mainekas ajakirjas The Lancet: Diabetes and Endocrinology.