Isegi nii lühikesed treeningud aitavad hoida aju värskena

Neuroteadlane Barry Giesbrecht tõdes, et ühekordsetel treeningutel on kognitiivsele võimekusele positiivne mõju, kuid see sõltub paljudest teguritest. Kuigi osalejate reaktsiooniajad paranesid pärast treeningut, ei paranenud kognitiivsete ülesannete sooritamise täpsus.

Teadlased tõid välja, et mõõduka intensiivsusega treening annab tavaliselt parema tulemuse kui liiga intensiivne ja väsitav treening. See viitab, et suure kasu saamiseks ei pea palju treenima – vahel piisab vaid 10 minutist. See peaks olema julgustav neile, kellel on raske regulaarset treeningrutiini järgida.