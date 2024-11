Onkoloog annab nõu, kuidas vähendada maksavähi tekkeriski

Täiskasvanute seas on kõige levinum maksavähi tüüp hepatotsellulaarne kartsinoom ning mehed haigestuvad sellesse sagedamini kui naised. Tavaliselt areneb see inimestel, kellel on krooniline maksahaigus, mille põhjuseks on hepatiidiviirus või tsirroos.

Maksavähi tekkerisk on seotud mitmete teguritega, sealhulgas:

Hepatiit B viiruse (HBV) nakkus

Hepatiit C viiruse (HCV) nakkus

Tsirroos

Liigne alkoholitarbimine

Aflatoksiin B1 (teatud hallitusseentes leiduv toksiline ühend)

Mittealkohoolne steatohepatiit (maksahaigus, mille puhul maksas koguneb liigne rasv ja see esineb inimestel, kes joovad alkoholi vähe või üldse mitte)

Suitsetamine

Teatud ravimid

Geneetilised tegurid

Kuidas saab maksavähki ennetada?

Maksavähi riski vähendamiseks saab teha järgmisi samme:

Vaktsineeri end hepatiit B vastu. HBV ründab maksa ja sageli puuduvad nakatunutel sümptomid aastakümneid, mistõttu seda nimetatakse «vaikseks epideemiaks». Uuringud on näidanud, et see vaktsiin vähendab maksavähi riski lastel, kuid pole täiesti selge, mil määral see vähendab täiskasvanute riski.

Ravi kroonilist hepatiit B nakkust. HBV nakkuse kroonilise vormi ravi võib vähendada maksavähi riski.

Väldi hepatiit C levikut. HCV vastu pole vaktsiini, kuid on olemas tõhusad ravimeetodid. Parim viis HCV ennetamiseks on vältida haiguse levikut soodustavat käitumist (näiteks süstalde jagamine).

Hoia maks tervena. Tsirroosi tekitatud maksakahjustust ei saa parandada, kuid varakult avastatuna saab kahju peatada.

Hoia alkoholitarbimine mõõdukas. Alkoholist põhjustatud tsirroos suurendab maksavähi riski. Ohtralt alkoholi tarbivate inimeste seas on maksavähi risk 10 korda suurem, kui neil on tsirroos.

Lõpeta suitsetamine. Suitsetamine suurendab maksavähi riski ja see suureneb sõltuvalt suitsetatud sigarettide arvust ja suitsetamise kestusest.