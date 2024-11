Õnnest on puudu just nii mitu minutit uneaega

Uuring, pealkirjaga «Tänulikkus, elujõulisus ja prosotsiaalne käitumine pärast eksperimentaalset unepiirangut ja unepikendust» , avaldati ajakirjas Journal of Positive Psychology. Alexander Do ning tema juhendajad Michael K. Scullin ja Sarah Schnitker uurisid une mõju vaimsele heaolule, vaadeldes, kuidas mõjutavad heaolu rohkem magatud öötunnid.

Varasemad uuringud on keskendunud unevaeguse negatiivsetele mõjudele, kuid see uuring tõi esile, kuidas uni saab positiivselt heaolu suurendada, mitte ainult negatiivseid mõjusid vältida. Tänulikkust, vastupidavust ja elujõulisust peetakse tavaliselt omadusteks, mis toetavad head und, kuid Do uuris, kas uni ise võib neid positiivseid seisundeid süvendada.