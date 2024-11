Kolorektaalse vähi vältimise jaoks tee trenni just sel ajal

Uuring, milles uuriti kehalise aktiivsuse mustreid ja kolorektaalse vähi riski ligi 86 000 osalejal, leidsid teadlased, et päeva jooksul on kaks parimat aega, mil treening on seotud vähiriski vähenemisega. Maailma Vähiuuringute Fondi rahastatud uuringu tulemuste põhjal võib varajane või hilisõhtune treening vähendada soolevähi riski 11 protsenti.

«Füüsiline aktiivsus on üks meie vähiennetussoovitustest ja me teame, et see vähendab vähiriski. Need intrigeerivad uued leiud pakuvad potentsiaali täpsemate soovituste väljatöötamiseks, sealhulgas kehalise aktiivsuse mustrite ja ajastuse vähiriski vähendamiseks,» ütles dr Helen Croker, kes on Maailma Vähiuuringute Fondi uurimis- ja poliitikadirektori assistent.

Uuringu ajal kandsid osalejad kiirendusmõõtureid, et jälgida oma liikumist ühe nädala jooksul. Seejärel jälgiti neid viis aastat, et kontrollida kolorektaalse vähi esinemist. Füüsilise aktiivsuse ajastuse põhjal märkisid teadlased osalejate seas neli erinevat mustrit: järjepidev päevapikkune aktiivsus; aktiivsus pärastlõunasel ajal; varane ja hilisõhtune aktiivsus ning aktiivsus keset päeva ja öö jooksul.

Inimestel, kes olid aktiivsed vara ja hilisõhtul, vähenes kolorektaalse vähi risk 11 protsenti, samal ajal kui ainult päevase aktiivsuse puhul oli vähenes risk kuus protsenti ning keset päeva ja öösel aktiivsete inimeste puhul muutusi ei esinenud.

Istuva eluviisiga inimeste seas vähendas kolorektaalse vähi riski see, kui prooviti terve päev aktiivsed olla. Tulemused avaldati ajakirjas BMC Medicine.

«Meie uuring rõhutab, et füüsiline aktiivsus ei ole mitte ainult oluline kolorektaalse vähi riski vähendamiseks, vaid ka päeva jooksul saavutatud tippaktiivsuse ajastus võib mängida olulist rolli. Määrates kindlaks konkreetsed kellaajad – varahommikul ja hilisõhtul –, mil kehaline aktiivsus on kõige kasulikum, võib see aidata välja töötada uusi vähiennetusstrateegiaid,» ütles uuringu juhtivteadur professor Michael Leitzmann.