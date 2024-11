Teadlased avastasid, mis aitab infarktist taastuda

Uuring on esimene, mis tõestab, kuidas süda ja aju suhtlevad immuunsüsteemi kaudu, et soodustada und ja paranemist pärast kardiovaskulaarset sündmust.

Vanemautor dr Cameron McAlpine selgitas, et pärast südameinfarkti toimuvad ajus muutused, mis suurendavad unevajadust, ja et unevajaduse suurenemine kestab nädalaid pärast südameatakki. Infarkti järel tõusis uuringus aeglase une faas kolmekordseks – see faas on sügava une staadium, kus ajulained aeglustuvad ja lihaste aktiivsus väheneb.