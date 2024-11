Kui teil on lahendamatu probleem, siis see tegevus aitab seda lahendada

Kirjanik John Steinbeck on öelnud: «Sageli juhtub, et öösel keerulisena tundunud probleem on saanud hommikuks lahenduse, kui unekomitee on selle läbi töötanud.» Mitmed tuntud loojad on väitnud, et neil on õnnestunud unenägudes olulisi läbimurdeid saavutada. Uneteadus kinnitab neid väiteid, vahendab The Conversation.