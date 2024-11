5 lihtsat muutust, mis parandavad und

Kui sul on raskusi uinumise või unes püsimisega, siis tea, et sa pole üksi. Paljud kogevad uneprobleeme, mis võivad negatiivselt mõjutada tervist, energiataset ja igapäevast toimetulekut. Täiskasvanud vajavad tavaliselt öösel 7–8 tundi und, et tunda end puhanu ja energilisena.