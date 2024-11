Kopsuvähile võivad viidata need sümptomid

November on kopsuvähi suhtes teadlikkuse tõstmise kuu, mil pööratakse tähelepanu ka meeste tervisele. Kui Eestis diagnoositakse aastas vähkkasvajaid naistel umbes sama palju kui meestel, siis kopsuvähki esineb meestel märksa enam. Maailma praktikast siiski pisut erinevalt on kopsuvähk Eesti meestel esinemissageduselt teisel ja naistel neljandal, viiendal kohal. Küll on kopsuvähk Eesti meeste vähisurmade peamine põhjus, sest ainsana sellest sagedamini esinev eesnäärmevähk on parema prognoosiga.

«Pahaloomuliste kasvajate puhul on väga tähtis pöörata ühelt poolt tähelepanu ennetusele ja teisalt juba tekkinud kasvaja võimalikult varajasele avastamisele. Kuna kopsuvähil on suitsetamisega väga selge seos, siis oleks kopsuvähk ka paljudel juhtudel ennetatav,» märkis Tartu Ülikooli Kliinikumi kopsukliiniku juht doktor Tanel Laisaar. «Kuigi mõnel puhul haigestuvad ka mittesuitsetajad, siis valdav osa kopsuvähi diagnoosi saanud inimestest on ikkagi suitsetajad või endised suitsetajad. Kõrvuti klassikaliste sigarettide suitsetamisega tekitavad vähki ka muul kujul tarbitavad tubakatooted, näiteks sigarid ja piip. Samuti on tervist kahjustava toimega e-sigaretid ja vesipiip, kuigi nende seos kopsuvähiga ei ole nii selge kui sigarettide suitsetamisel,» lisas ta.

Tanel Laisaar Foto: TPM

Kogu maailmas õnnestub kopsuvähki harva diagnoosida haiguse varajases staadiumis, mistõttu on kopsuvähki suremus suur. Üle kolmandiku kopsuvähi juhtudest avastatakse alles haiguse neljandas staadiumis, mis tähendab, et haigus on levinud juba väljapoole kopsu teistesse organitesse. Nendel juhtudel on tervenemise tõenäosus väga väike.

«Positiivne on, et Eesti meeste kopsuvähki haigestumine on juba paarkümmend aastat väikeses langustrendis, aga potentsiaali on palju enamaks,» rääkis doktor Laisaar. Ta pani südamele, et suitsetamisest loobuda ei ole kunagi liiga hilja.

Kindlasti tuleb arsti poole pöörduda, kui esineb pikka aega kestnud köha või rögas on verd. Kopsuvähi tunnusteks on ka püsiv häälekaotus, raskenenud hingamine, rindkerevalu või eelnimetatud sümptomitega kaasnev väsimus, nõrkus, isutus ja kehakaalu langus. Kopsuvähk kulgeb aga alguses ilma sümptomiteta, mis teeb haiguse varajase avastamise väga keeruliseks.

