Mälu aitab hoida lihtne tegevus

Teadlased analüüsisid varasemaid uuringuid, kus oli luubi all kehalise aktiivsuse seos töömäluga, mis ajutiselt säilitab informatsiooni, mida kasutatakse näiteks ülesannete lahendamiseks, planeerimiseks. Leiti, et sportlastel on oluliselt parem töömälu võrreldes istuvat eluviisi harrastavate inimestega. See kinnitab varasemaid tõendeid, et treenimine on üks parimaid viise ajuvõimekuse toetamiseks, eriti vananedes, vahendab Gizmodo.