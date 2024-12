Lihtne ja kõigile kättesaadav tegevus parandab ajutööd ja vähendab dementsuse riski

Pilt on illustreeriv.

Liikumine on oluline nii kehale kui ka ajule. Uus uuring, avaldatud ajakirjas Annals of Behavioral Medicine, näitab, et kehaline aktiivsus võib kiirendada infotöötlust ja parandada kognitiivseid võimeid. Uuringus osales 204 inimest vanuses 40–65, kes nädal aega raporteerisid oma kehalist aktiivsust ja sooritasid lühikesi kognitiivseid teste.