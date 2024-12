Soolevähi tekkeriski aitavad vähendada teatud toidud

Toitumisepidemioloog Yohannes Melaku rõhutab, et ebatervislikud toitumismustrid – sealhulgas suur kogus punast ja töödeldud liha, kiirtoitu, rafineeritud teravilju, alkoholi ja magusaid jooke – on tihedalt seotud seedetrakti kasvajate tekkeriski tõusuga.

Epidemioloog Zegeye Abebe ja tema meeskond analüüsisid 28 uuringut, mis keskendusid toitumismustrite ja seedetrakti vähkide vahelistele seostele. Tulemused viitasid, et tervislikud toitumisharjumused vähendasid vähiriski. Samuti analüüsiti 97 561 inimese andmeid, kus selgus, et kiudainete- ja küllastumata rasvade rikas dieet vähendas jämesoolevähi riski. Prognoosi kohaselt sureb sellesse haigusesse 2040. aastal 1,6 miljonit inimest.

Uurijad rõhutavad, et põletikuprotsessid ja soolestiku bakterikoosluse muutused võivad olla toitumise ja vähi vaheliste seoste mehhanismideks. Antioksüdantiderikkad toidud – nagu marjad, rohelised lehtköögiviljad, pähklid, seemned, kurkum, küüslauk ja värvilised köögiviljad – on põletikuvastased. Samas punane liha, magusad joogid ja rafineeritud süsivesikud, näiteks valge sai, soodustavad põletikku, mis suurendab vähiriski.

Teadlased tõdevad, et kuigi tulemused on paljulubavad, on vaja asja rohkem uurida, et mõista täpsemalt, kuidas erinevad toitumismustrid mõjutavad seedetrakti vähkide tekkeriski. Samuti rõhutatakse vajadust toitumishariduse parandamise järele, et parandada inimeste tervisenäitajaid.