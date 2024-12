Füsioterapeut avaldab, mis aitab seljavalust kõige paremini üle saada

«Kui me välistame ohtlikud seljavalu põhjused (näiteks trauma koos tugeva valuga; tugev, süvenev jalgade nõrkus; tundlikkuse häirumine; kiirgav valu põlvest allapoole), siis tõenduspõhise meditsiini järgi on oluline, et seljavalust üle saamiseks patsient säilitaks oma tavapärase füüsilise aktiivsuse,» ütleb füsioterapeut ja SEB Life and Pension Baltic töötaja kogemuse juht Jaanika Reinmann.