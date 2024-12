Järeltulevate põlvede tervise võib nigelaks muuta ootamatu tegur

Tulane'i ülikoolis tehtud uuring viitab, et toitumine võib mõjutada veel mitme järeltuleva põlve tervist. Varasemad uuringud on näidanud, et kui üks põlvkond kannatas nälga, siis see võib põhjustada terviseprobleeme järgmistes põlvkondades, kuid on olnud ebaselge, kui kaua need mõjud kestavad.