Valu võib aidata leevendada ootamatu asjaolu

Kvaliteetsema toidu söömine on otseselt seotud madalama kogetava kroonilise valu tasemega, sõltumata kehakaalust, näitas uus uuring. See viitab, et toitumiskvaliteedi parandamine võiks olla lihtne, potentsiaalselt taskukohane ja tõhus viis valu leevendamiseks, vahendab New Atlas.