Loe, millised nakkushaigused murravad praegu Eesti inimesi

Mycoplasma pneumoniae leidude arv kasvas 2024. aastal 2,7 korda võrreldes 2023. aastaga, vastavalt 5862 ja 2179 leidu. Võrreldes Mycoplasma pneumoniae poolt põhjustatud haigestumisega on Chlamydophila pneumoniae laboratoorseid leide tunduvalt vähem (2023. aastal oli neid 375 vs 2024. aastal 716). Siiski täheldati ka siin kahekordset kasvu. Juhtumite sagenemine leiab aset tavaliselt oktoobrist veebruarini, kuid Eestis on 2024. aasta tõus alanud varem. Suurim haigestumise kasv on laste ja noorte seas. Mõlemad haigused võivad avalduda atüüpiliste sümptomitena ning nende aladiagnoosimine on tavaline. Samuti võivad põhjustada raskekujulist kopsupõletikku, eriti immunosupressiooniga patsientidel.