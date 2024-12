Loe, millised on linnugripiga nakatunud kassi haigusnähud

Kass. Pilt on illustratiivne.

USA veterinaarmeditsiini assotsiatsiooni andmetel on alates 2024. aasta märtsist diagnoositud USAs vähemalt 52 kodukassil linnugripp. Kuigi inimeste nakatumine on äärmiselt haruldane, võib see juhtuda tihedas kontaktis haige loomaga, vahendab PetMD.