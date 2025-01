Teadlased avastasid une salavõime

Uneprobleemid mängivad olulist rolli paljude vaimse tervise häirete tekkes ja püsimises, kuid selle seose täpne mehhanism on siiani olnud ebaselge. Uues uuringus, mis avaldati ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences, uuriti une ja vaimse tervise vahelist seost erinevate mehhanismide tasandil. Uuringu tulemused võivad aidata välja töötada uusi ravimeetodeid ja ennetusstrateegiaid vaimse tervise probleemide, nagu depressioon ja ärevus, jaoks.